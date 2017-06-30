Инфляция в России в ближайшие годы не будет превышать 4%, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович во время презентации в Италии инвестиционного потенциала России.

«Россия в последние 20 лет была страной с высокой инфляцией. В этом году мы первый раз вышли на уровень 4%. Это все еще относительно много по европейским стандартам, но самый низкий уровень в нашей истории. Мы надеемся, что уже не будем превышать этот уровень, что инфляция у нас будет устойчиво ниже 4%. Это позволяет снижать процентные ставки постепенно, чтобы не раскрутить заново инфляционную спираль, но это происходит, и это улучшает возможности для привлечения кредитных ресурсов и, соответственно, для инвестиций», — сказал чиновник.