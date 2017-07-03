ЦБ установил официальные курсы валют на 4 июля. Курс доллара понизился на 41,67 копейки, составив 58,9695 рубля (59,3862 рубля с 1 июля). Курс евро уменьшился на 60,56 копейки до 67,2016 рубля (67,8072 рубля с 1 июля).

Рубль пытается начать новую неделю ростом по отношению к основным соперникам. Поддержку российской валюте оказывает позитивная динамика нефтяных котировок, указывает руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов.

«Баррель Brent устойчиво торгуется в диапазоне 48,5—49 долларов, опираясь на новости о сокращении количества буровых установок в США до 756 штук. Сдерживающим фактором для рынка выступает рост нефтедобычи в странах ОПЕК, вызванный наращиванием производства сырья в Ливии и Нигерии», — комментирует эксперт.

Рубль продолжает колебаться в узком коридоре 58—60 за доллар, реагируя на динамику на глобальном рынке нефти, добавляет начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков. Однако, отмечает он, ситуация все еще далека от восстановления, и не стоит ожидать роста цен существенно выше 50 долларов за баррель.

«На этом фоне сохраняются риски того, что уже в конце третьего квартала может начаться очередная волна ослабления курса рубля, на что указывает стремление крупных игроков существенно сократить длинные позиции по рублю», — указывает эксперт.

Более того, добавляет Волков, Минфин будет активно способствовать этому процессу, учитывая, что с фундаментальной точки зрения рубль должен стоить около 66 за доллар. Однако в ближайшее время существенного проседания курса рубля не ожидается, говорит он. Но к концу месяца, возможно, доллар все же сможет преодолеть отметку 62 рубля.

С тем, что в дальнейшем курс рубля ждет снижение, согласно большинство экспертов. Так, аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский допускает, что в долгосрочной перспективе курс рубля продолжит снижаться к целям выше 60, возможно даже несколько выше 70. При этом в краткосрочной перспективе он ждет укрепления российской валюты до 57—58 за доллар.