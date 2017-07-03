Банк «Россия» снизил максимальные ставки по действующим программам автокредитования на 0,5 процентного пункта. Теперь получить денежные средства на покупку нового автомобиля российского производства 2016—2017 годов по государственной программе льготного автокредитования заемщики-бюджетники могут под 8,5—11% годовых. Стоимость машины не должна превышать 1,15 млн рублей, а масса — 3,5 тонны. Кредиты на покупку новых машин по стандартному предложению банка «Авто возможность» теперь выдаются под 14,5—17,5% годовых.

«При наличии положительной кредитной истории в любом банке действует скидка к ставке в размере 0,25 процентного пункта. Личное страхование не влияет на ставку, а при отсутствии полиса каско ставка автоматически увеличивается на 3 процентных пункта», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Минимальный первоначальный взнос равен 20% собственных средств клиента от стоимости авто. Максимальная сумма кредита может достигать 920 тыс. рублей и 5 млн рублей по автокредиту с господдержкой и без нее. Максимальный срок финансирования — три года и пять лет соответственно.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).