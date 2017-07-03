Банк «Россия» снизил максимальные ставки по действующим программам автокредитования на 0,5 процентного пункта. Теперь получить денежные средства на покупку нового автомобиля российского производства 2016—2017 годов по государственной программе льготного автокредитования заемщики-бюджетники могут под 8,5—11% годовых. Стоимость машины не должна превышать 1,15 млн рублей, а масса — 3,5 тонны. Кредиты на покупку новых машин по стандартному предложению банка «Авто возможность» теперь выдаются под 14,5—17,5% годовых.
«При наличии положительной кредитной истории в любом банке действует скидка к ставке в размере 0,25 процентного пункта. Личное страхование не влияет на ставку, а при отсутствии полиса каско ставка автоматически увеличивается на 3 процентных пункта», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Минимальный первоначальный взнос равен 20% собственных средств клиента от стоимости авто. Максимальная сумма кредита может достигать 920 тыс. рублей и 5 млн рублей по автокредиту с господдержкой и без нее. Максимальный срок финансирования — три года и пять лет соответственно.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
АО «АБ «Россия» — крупный банк, головной офис которого базируется в Санкт-Петербурге. Кредитная организация располагает развитой сетью подразделений и представлена в различных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе. Банк известен хорошими отношениями акционеров с действующим президентом РФ Владимиром Путиным. Ориентирован преимущественно на обслуживание крупных корпоративных клиентов, в числе которых предприятия Северо-Западного региона, структуры «Северстали», «Газпрома» и др. Является одним из маркетмейкеров денежного рынка.
На текущий момент бывший председатель совета директоров АБ «Россия» и один из крупнейших российских бизнесменов (совладелец СГ «Согаз», «Tele2 Россия», «Национальной медиа группы», «СТС Медиа») Юрий Ковальчук напрямую, а также через ЗАО «АБР Менеджмент» и долю его супруги Татьяны Ковальчук контролирует 42,28% акций банка. Известный бизнесмен, участник списка Forbes (топ-10 российских миллиардеров 2015 года) и гражданин Финляндии Геннадий Тимченко владеет 10,421% акций. Николай Шамалов через ЗАО «АБР Менеджмент» контролирует 10,247%. Михаил Шеломов через ООО «Акцепт» и ООО «Платинум» контролирует в совокупности 8,404% акций, Иван Миронов через ООО «Оберон Истейт» — 6,001%. Основной владелец металлургической корпорации «Северсталь» Алексей Мордашов через ООО «Севергрупп» контролирует 5,825%. Татьяна Свитова владеет 5,358% акций опосредованно через ООО «Оверпас-Инвест». Сергей Ролдугин — 3,223%, ООО «Релакс» (бенефициар — Светлана Кривоногих) — 2,950%. ООО «Газпром инвестгазификация» — 2,207%, ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» — 1,144% акций. Остальные акции (1,940%) распределены между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 781,86 млрд рублей (15-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 77,42 млрд, кредитный портфель — 364,66 млрд, обязательства перед населением — 60,80 млрд.