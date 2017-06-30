Ипотечные клиенты реже разводятся, выбирают более бюджетный отдых и экономят. В то же время стереотип, что ипотека стимулирует рождаемость, остается спорным. В последнее время рождаемость стимулирует ипотеку, а не наоборот: клиенты чаще берут ипотеку после того, как заведут детей. Об этом говорится в исследовании ипотечного банка «ДельтаКредит». Эксперты проанализировали поведение 3,2 тыс. клиентов банка.

По данным исследования, шутка о том, что ничто так не укрепляет брак, как ипотека, оказалась правдой. Только 1,5% из опрошенных клиентов расторгли брак после заключения кредитного договора. У 92% брачный статус не изменился. А 6% клиентов женились или вышли замуж.

Что интересно, в последние годы растет число клиентов, которые берут ипотеку после того, как вступили в брак. В Москве и Санкт-Петербурге доля семейных выросла с 54% в 2014 году до 57,6%, в регионах — с 58,4% до 59,6%.

Эксперты «ДельтаКредита» также не обошли вниманием влияние ипотеки на деторождение. Существует стереотип, что ипотека стимулирует рождаемость. Но только у 15% опрошенных родился первый и/или второй ребенок. При этом у 85% новых детей не появилось.

Доля клиентов, которые берут ипотеку после того, как заведут детей, растет. В Москве (в выдачах банка «ДельтаКредит») она выросла с 42,8% в 2014 году до 48,2%, в Санкт-Петербурге — с 38,9% до 44,5%, в регионах — с 51,9% до 54,1%. Также существенно выросла доля клиентов, которые оформляют ипотеку с использованием материнского капитала. В 2015 году она составляла 4%, в 2016-м — 8%, в 2017-м — 10%.

То есть верно обратное: рождаемость все больше стимулирует ипотеку, а не наоборот, заключают в банке.

И ожидаемо то, что чаще всего рождаются дети у клиентов в возрасте 25—35 лет (62%).

Что касается связи ипотеки с отпускными привычками, то у 38% клиентов такого влияния не отмечено, 37% стали выбирать более бюджетный отдых, а 24% начали брать отпуск реже. Менее 1% стали отдыхать чаще и/или дороже. Интересно, что к тем, кто экономит на отдыхе и берет отпуск реже, как раз относится большинство семей, которые завели первого или еще одного ребенка после заключения ипотечного договора.

Решив оценить влияние ипотеки на карьеру, исследователи обнаружили, что 22% опрошенных продвинулись по службе с тех пор, как взяли ипотечный кредит, а у 78% повышений не было.

Среди тех, для кого ипотека стала карьерным драйвером, большинство — заемщики из Москвы (65%) и Санкт-Петербурга (23%). При этом среди «карьеристов» женщин и мужчин примерно поровну.

«Социальную роль ипотеки трудно переоценить. Собственное жилье мотивирует клиентов больше зарабатывать, пересматривать свои взгляды на доходы и расходы, строить планы на расширение семьи», — комментирует руководитель управления маркетинга банка «ДельтаКредит» Алексей Тартышев.

«В последние годы изменяется портрет ипотечного заемщика. Если раньше ипотеку чаще брали те, кто только планировал завести детей, то сейчас растет доля клиентов, которые уже находятся в браке и завели как минимум первого ребенка. Мы видим это по нашей статистике — по портрету заемщика, данным опроса и результатам выдачи ипотеки с маткапиталом», — указывает он.

«Ипотека может восприниматься как стимул к рождаемости в семьях, которые минимизируют риск нежелательной беременности сознательно. Только воздействует на рождаемость не сама ипотека, а более сложная субъективная категория доступности жилья», — считает глава аналитического департамента «Golden Hills КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

«Ипотека работает по-разному в зависимости от демографического профиля экономики. В России, по статистике за 2004—2007 годы, 42% детей рождалось в семьях, не желавших их. Можно ли в этом случае говорить о стимуле в отношении рождаемости со стороны ипотеки? Ответ на этот вопрос зависит прежде всего от того, насколько повышение доступности жилищного кредита как финансового продукта будет балансироваться с долей расходов на ипотеку в структуре трат россиян, а также с наличием оговорок, позволяющих минимизировать риск невыплаты при повышении волатильности личных финансовых условий», — отмечает Крылов.

По его мнению, ипотека — это просто способ решения вопроса о том, кто заплатит за покупку жилья. С этой точки зрения жилищный кредит способствует не столько рождаемости, сколько прочности брака. Мало кто захочет платить за жилье, которое уже не в его распоряжении, особенно если закрепить порядок выплаты в брачном договоре. В то же время ипотека как продукт еще не предусматривает, чем платить за покупку жилья. Известны случаи, когда люди оставались полностью «голыми», но кредит отдавали, а при затяжном поиске работы, как правило, помогает только перекредитование у друзей. И, естественно, у ипотечников, не вышедших на определенный уровень оплаты труда, минимум ресурсов на достойный отдых.

«Если в регионе стоимость аренды жилья выше, чем средний ежемесячный платеж по ипотечному кредиту, то в семье, оформившей ипотечный кредит, остается больше денег и люди задумываются о пополнении. В РНКБ средний ежемесячный платеж по ипотечному кредиту составляет около 22 тысяч рублей, при этом средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Симферополе составляет 25—30 тысяч», — сообщили в пресс-службе крымского РНКБ.



«Стоит отметить, что около 20% наших клиентов используют средства материнского капитала с целью досрочного погашения своего кредита в первые три месяца после оформления кредита. Следовательно, на момент его оформления в семье уже было как минимум двое детей. При этом долгосрочные обязательства, как правило, дисциплинируют: люди заинтересованы в сохранении работы в том числе и для своевременной выплаты кредита», — добавляют в кредитной организации.