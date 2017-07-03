Всего 10% российских промышленных предприятий недоступны банковские кредиты, с февраля 2015 года доля таких предприятий сократилась с 45%. Об этом говорится в докладе «Тенденции и вызовы социально-экономического развития», разработанном коллективом экспертов Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) и Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития по итогам мониторинга экономической ситуации в первой половине года.



В частности, в январе — марте банковские кредиты были недоступными для 12% предприятий, а в апреле — июне — для 10%. В июне кредиты называли недоступными 11% предприятий. Таким образом, уровень доступности кредитов для российской промышленности в первой половине года закрепился на докризисном уровне.

Средняя минимальная ставка, по которой банки готовы кредитовать промышленность, к январю опустилась до 14,6% годовых в рублях. В марте — апреле этот показатель составлял 14,1%, в мае — июне — 13,9%. Таким образом, снижение ставки после кризисного максимума достигло уже 7 процентных пунктов. При этом межкризисный минимум показателя составлял 11,8% и был зарегистрирован в 2011 году.

Способность промышленности обслуживать имеющиеся кредиты достигла во II квартале абсолютного рекорда всего периода мониторинга этого показателя (2009—2017 годов). «Сейчас 90% предприятий обладают либо достаточными, либо более чем достаточными ресурсами для расчетов с банками по кредитам. Полученный результат вполне стыкуется с оценками финансово-экономического положения, которое определил как хорошее или удовлетворительное 91% предприятий», — говорится в докладе.