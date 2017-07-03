Федеральная налоговая служба (ФНС) не получала права блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы, сообщили RNS в пресс-службе ведомства. В ФНС уточнили, что в совместном приказе Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора идет речь о сайтах или страницах с информацией или программным обеспечением для обхода блокировок интернет-казино.

«ФНС России не обладает правом блокировки программ для ЭВМ, позволяющих получить доступ к сайту в сети Интернет, а выносит решения относительно сайтов или их страниц в сети Интернет, содержащих информацию, запрещенную для распространения на территории Российской Федерации, в том числе где содержатся такие программы», — сообщили в ФНС.

О том, что ФНС получила возможность блокировать анонимайзеры, ранее сообщали СМИ со ссылкой на совместный приказ Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора.

29 июня на официальном портале правовой информации был опубликован обновленный приказ Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора, по которому Федеральная налоговая служба получает право направлять в Роскомнадзор сведения о блокировке ресурсов и страниц сайтов с информацией о способах обхода блокировок интернет-казино. Документ был зарегистрирован в Минюсте 27 июня.