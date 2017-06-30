Отток иностранного капитала из России объясняется волатильностью и конъюнктурными процессами, он никак не связан с судебным разбирательством между АФК «Система» и «Роснефтью», заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Капитал свободно приходит в страну и свободно отсюда уходит. Это во многом конъюнктурные факторы, и на смену одним процессам приходят другие, в зависимости от того, когда те или иные параметры инвестиций становятся наиболее привлекательны для инвесторов», — сказал Песков.

Он отметил, что этот процесс никак не связан с судебным разбирательством между АФК «Система» и «Роснефтью».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что иностранные инвесторы четвертый месяц подряд сокращают вложения в российские активы. За это время они вывели из российских акций более 1,6 млрд долларов. В числе причин — отношения США и России, судебный спор между «Роснефтью» и АФК «Система», а также падение цен на нефть.

По данным Центробанка, чистый отток капитала из России в январе — мае составил 22,4 млрд долларов против 10,3 млрд за аналогичный период прошлого года. Также отмечалось, что Банк России может пересмотреть в сторону увеличения прогноз по оттоку капитала по итогам года.