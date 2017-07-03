Банк «Санкт-Петербург» повысил ставки по вкладам.

«Депозит» в рублях оформляется в офисе банка под 3,8—6,8% (ранее – под 3,8—6,5%) годовых, а онлайн — под 4,3—7,3% (4,3—7%) годовых. «Стратег» привлекается в рублях под 4,3—7,3% (прежде – под 4,3—7%) годовых. При открытии вклада онлайн ставки составят 4,8—7,8% (4,8—7,5%) годовых.

Минимальный первоначальный взнос по указанным продуктам — 50 тыс. рублей (5 тыс. рублей для онлайн-вкладов), срок привлечения — от 31 до 1 097 дней.

Проценты по указанным вкладам выплачиваются в конце срока договоров.

Ставки по «Пенсионному» (от 10 тыс. рублей на 181, 367, 733 дня) составили 6—6,5% (5,5—6%) и 6,5—7% (ранее — 6—6,5%) годовых при открытии вклада онлайн (от 1 тыс. рублей).

Ставки по вкладу «Рантье» в рублях составили 6,5—7,1% (5,1—7%), в долларах США — 1—1,3% (0,6—1,1%) годовых. При открытии вклада через интернет-банк ставки будут выше — 7—7,6% (5,6—7,5%) и 1,2—1,5% (0,8—1,3%) годовых соответственно. Минимальный первоначальный взнос — 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро (5 тыс. рублей, 100 единиц инвалюты по онлайн-вкладу).

По последним двум вкладам проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.

«Престиж» (от 50 тыс. рублей на 181, 367 дней) оформляется под 6,6—6,8% (6—6,8%) в офисах и под 7,1—7,3% (ранее —6,5—7,3%) годовых при открытии вклада через интернет-банк (от 5 тыс. рублей). Предусмотрена ежеквартальная капитализация процентов.

Не допускается внесение дополнительных взносов по вкладам «Депозит» и «Рантье».