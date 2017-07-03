Сбербанк с 1 июля 2017 года существенно снизил и упростил процентные ставки по продукту «Нецелевой кредит под залог недвижимости». Снижение в среднем составило около 3 процентных пунктов.

Теперь ставка по продукту составляет 12% для зарплатных клиентов и 12,5% для тех, кто не получает зарплату на карту Сбербанка.

Продукт позволяет клиенту, у которого есть в собственности недвижимость, получить наличные средства под ее залог в размере до 60% от ее стоимости (но не более 10 млн рублей) на срок до 20 лет. В залог могут быть предоставлены: квартиры, таунхаусы, жилые дома, земельные участки, гаражи. Кредит может быть использован на любые цели.

«Ставка по кредиту действует при условии оформления добровольного страхования жизни и здоровья. При отказе от услуги она увеличивается на 1 процентный пункт. Ставка теперь не зависит от срока и суммы и отличается на 0,5 процентного пункта только в зависимости от категории клиента», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Елена Сударикова.