Сбербанк с 1 июля 2017 года существенно снизил и упростил процентные ставки по продукту «Нецелевой кредит под залог недвижимости». Снижение в среднем составило около 3 процентных пунктов.
Теперь ставка по продукту составляет 12% для зарплатных клиентов и 12,5% для тех, кто не получает зарплату на карту Сбербанка.
Продукт позволяет клиенту, у которого есть в собственности недвижимость, получить наличные средства под ее залог в размере до 60% от ее стоимости (но не более 10 млн рублей) на срок до 20 лет. В залог могут быть предоставлены: квартиры, таунхаусы, жилые дома, земельные участки, гаражи. Кредит может быть использован на любые цели.
«Ставка по кредиту действует при условии оформления добровольного страхования жизни и здоровья. При отказе от услуги она увеличивается на 1 процентный пункт. Ставка теперь не зависит от срока и суммы и отличается на 0,5 процентного пункта только в зависимости от категории клиента», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Елена Сударикова.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 22 333,30 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 430,78 млрд, кредитный портфель — 14 722,52 млрд, обязательства перед населением — 11 212,79 млрд.