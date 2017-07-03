Банк «Северный кредит» предлагает оформить дебетовые карты в категории «Мир». Выпуск карт осуществляется бесплатно. Годовое обслуживание дебетовой карты «Мир» составит 130 рублей, с транспортным приложением — 200 рублей. Комиссия за СМС-информирование взимается в сумме 39 рублей ежемесячно.

Обслуживание карт «Мир», эмитированных учащимся учреждений образования, и «Пенсионных» карт, предназначенных для зачисления пенсий и иных социальных выплат, устанавливается в размере 100 рублей в год, для карт с транспортным приложением — 170 рублей в год.

По «Пенсионным» картам предусмотрено начисление 4,6% годовых на остаток средств на картсчете.

Карта, выпускаемая учащимся в рамках договоров с учреждениями образования для зачисления государственных стипендий, будет бесплатной.

Также можно оформить бесплатно, без годового обслуживания карты по тарифным планам «Супер» и «Стандарт» в рамках программы «Забота». По тарифу «Супер» предусмотрено начисление на остаток 5% годовых, по тарифу «Стандарт» — 2% годовых.

По данным картам действует программа лояльности «Выгодная забота». При оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, являющихся участниками акции, начисляются бонусные баллы в размере 2% от стоимости покупки, которые в дальнейшем можно потратить на любые расходные операции с помощью карты.

«Кроме этого, по тарифному плану «Супер» в рамках услуги «Возможность последующей оплаты стоимости проезда» банк возвращает 1 рубль от стоимости каждой поездки при условии совершения безналичной оплаты в течение месяца поездок в общественном транспорте городе Вологды», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.

Снять наличные по всем картам до 500 тыс. рублей в месяц в банкоматах и кассах банка можно бесплатно. Свыше данного лимита комиссия составит 0,7% от суммы превышения. В устройствах сторонних кредитных организаций за снятие до 500 тыс. рублей в месяц плата составит 1%, минимум 150 рублей, свыше 500 тыс. рублей в месяц — 1,7%, но не менее 150 рублей.

Услуга СМС-информирования по картам «Забота», «Пенсионным», картам для учащихся предоставляется бесплатно.