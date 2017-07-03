Российский индекс РТС в первом полугодии упал на 13%, что стало худшим результатом среди 30 индексов, отслеживаемых The Wall Street Journal. За 2016 год индекс РТС вырос на 52%.

Цены на нефть в этом году упали на 14%. Этот фактор, а также возможность ужесточения санкций в отношении России отрицательным образом сказались на российском фондовом рынке, констатирует издание.

«Мы увидели 180-градусный разворот настроений по отношению к России», — сказал глава глобальных развивающихся рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона в UBS Asset Management Джеффри Вонг.

Политика сыграла определенную роль в уменьшении привлекательности российских акций, в том числе — продолжающееся расследование предполагаемого влияния России на президентские выборы в США в прошлом году.

В первом полугодии 2017 года помимо РТС снизились только три индекса: китайский Shenzhen Stock Exchange Composite (на 3,6%), израильский TA-35 (на 3,1%) и канадский S&P TSX (на 0,7%).