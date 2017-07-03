Кабмин выдвинул заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича и главу Росимущества Дмитрия Пристанскова в качестве кандидатов в наблюдательный совет Россельхозбанка. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Помимо них, в список кандидатов, в частности, вошли: заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов, председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев и его советник Олег Богомолов.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 2 716,59 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 383,23 млрд, кредитный портфель — 1 805,90 млрд, обязательства перед населением — 690,54 млрд.