В разделе «Связь и Интернет» на Банки.ру теперь можно ознакомиться с тарифами на домашний Интернет и ТВ провайдеров «Люби» и «Телинком».

Провайдеры предлагают домашний Интернет на скорости от 50 до 100 Мбит/с, а также пакетные тарифы, включающие как Интернет, так и телевидение (до 150 каналов). Кроме того, действуют сезонные акции и скидки. В частности, компания «Телинком» предлагает подключение по акции «Новосел»: всем зарегистрированным по текущему адресу не более года предоставляется высокоскоростной Интернет с абонентской платой 300 рублей в месяц.

Подключение доступно для жителей Химок, Долгопрудного и Красногорска (Московская область).