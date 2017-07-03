Костромской Аксонбанк ограничил проведение операций в связи со следственными действиями в отношении одного из клиентов, сообщил Банки.ру сотрудник кол-центра кредитной организации. Отделения банка работают в консультационном режиме. По словам оператора кол-центра, банк рассчитывает восстановить проведение операций «в ближайшее время», но когда именно это произойдет, собеседник Банки.ру ответить затруднился.



«В связи с проведением следственных мероприятий в отношении одного из клиентов банка приостановлена работа сервера. Провести платежи, сделать перевод, снять деньги с карты или пополнить баланс пока невозможно», — отметил оператор кол-центра.

Банки.ру ожидают ответа на запрос в Аксонбанк.

В четверг следственное управление СК по Ярославской области сообщило о выемке серверов и стационарных компьютеров в центральном офисе Аксонбанка в Костроме в рамках расследования уголовных дел о налоговых преступлениях якобы со стороны руководства коммерческих обществ «Аксон Яр» и «Аверс», которые входят в состав холдинга «Аксон Холдинг». Техника изъята для проведения судебной экспертизы.

По версии следствия, с января 2010-го по декабрь 2012 года руководители «Аверса» уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 54 млн рублей, а руководство «Аксон Яр» — более чем на 38 млн рублей.