Челябинвестбанк снизил ставки по депозитам юрлиц на 0,2—0,55 процентного пункта.

Так, в зависимости от срока размещения депозит «Стандартный» можно теперь открыть под 7,2—7,85% годовых, «Пополняемый» — под 6,8—7,55%.

Срок депозитов — от одного месяца. Минимальная сумма не ограничивается. Проценты выплачиваются вместе с основной суммой, то есть в конце срока.

Депозит «Пополняемый» предусматривает возможность внесения клиентом дополнительных денежных средств. Пополнить депозит можно в определенный период, начиная от даты заключения договора. На дополнительно внесенные суммы начисляется та же процентная ставка, что и на основную сумму депозита.