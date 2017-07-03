Родственникам погибших и пострадавшим пассажирам автобуса, попавшего в ДТП в Татарстане, положены страховые выплаты до 2,025 млн рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Об этом заявил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. Он уточнил, что, согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в «СОГАЗе».



Напомним, в воскресенье в Заинском районе Татарстана столкнулись пассажирский автобус Neoplan и КамАЗ, который буксировал на жесткой сцепке грузовой автомобиль MAN. В автобусе находились 29 человек, в результате столкновения он опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали.

Юргенс пояснил, что при причинении вреда жизни страховая выплата составляет 2,025 млн рублей, а при причинении вреда здоровью — до 2 млн рублей.

Размер страхового возмещения пострадавшим рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ. С 1 января 2013 года в России действует федеральный закон, согласно которому пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.