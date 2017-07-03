Родственникам погибших и пострадавшим пассажирам автобуса, попавшего в ДТП в Татарстане, положены страховые выплаты до 2,025 млн рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Об этом заявил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. Он уточнил, что, согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в «СОГАЗе».
Напомним, в воскресенье в Заинском районе Татарстана столкнулись пассажирский автобус Neoplan и КамАЗ, который буксировал на жесткой сцепке грузовой автомобиль MAN. В автобусе находились 29 человек, в результате столкновения он опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали.
Юргенс пояснил, что при причинении вреда жизни страховая выплата составляет 2,025 млн рублей, а при причинении вреда здоровью — до 2 млн рублей.
Размер страхового возмещения пострадавшим рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ. С 1 января 2013 года в России действует федеральный закон, согласно которому пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.
АО «СОГАЗ» – крупнейшая универсальная страховая компания, ключевой участник Группы «СОГАЗ» (Страховое общество газовой промышленности). По итогам 2016 года компания стала лидером по сборам в сегменте прямого страхования (142,82 млрд рублей) и объему собранных перестраховочных премий (8,24 млрд рублей). Наибольшие доли в страховом портфеле по итогам 2016 года заняли: страхование имущества юридических лиц (34,23%), добровольное медицинское страхование (31,04%), автострахование (12,6%). Крупнейшими акционерами АО «СОГАЗ» выступают структуры ПАО «Газпром» (40,2%) и ООО «Аквила» (32,3%), контролируемое предпринимателем Юрием Ковальчуком. Региональная сеть Группы включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России. Головной офис компании находится в Москве.