Счетная палата России не поддерживает использование средств ФНБ для пополнения Резервного фонда. Об этом говорится в заключении контролирующего органа на проект поправок к Бюджетному кодексу.



«Законопроектом предлагается установить возможность использования средств ФНБ на пополнение Резервного фонда, в частности для финансирования дефицита федерального бюджета. При этом законопроект не содержит положений, касающихся источников формирования ФНБ. Счетная палата не поддерживает указанную поправку в связи с тем, что закрепление средств ФНБ в качестве источника формирования Резервного фонда при отсутствии источников его формирования приведет к исчерпанию фонда. Такая ситуация будет нести риски для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений российских граждан, сбалансированности бюджета ПФР, а также финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, определенных правительством России», — отмечается в документе.



Кроме того, законопроектом предлагается установить требование пополнения средств Резервного фонда до 1 октября 2018 года за счет дополнительных нефтегазовых доходов, сформированных по итогам 2017 года. «Предлагаемый поправками срок пополнения средств Резервного фонда представляется необоснованно затянутым. Счетная палата считает целесообразным установить срок пополнения средств Резервного фонда за счет дополнительных нефтегазовых доходов до 1 июня 2018 года», — заключили в Счетной палате.

Ранее СМИ сообщали, что идея объединения Резервного фонда и ФНБ согласована правительством. Предполагается, что средства объединенных суверенных фондов будут направляться на финансирование расходов бюджета в случае падения цен на нефть ниже 40 долларов за баррель.