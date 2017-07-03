Центробанк 4 июля выпускает в обращение четыре памятные серебряные монеты номиналом три рубля и памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях. Они посвящены проведению в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«На обороте серебряных монет можно увидеть стилизованную траекторию полета футбольного мяча, которая отделяет изображение игрока с мячом от фольклорного орнамента с достопримечательностями российских городов: Волгограда с монументом «Родина-мать» на первой монете, Нижнего Новгорода с Нижегородским кремлем на второй, Ростова-на-Дону с Мемориальной стелой на третьей и Самары с ракетой-носителем «Союз» на четвертой», — пояснили в Банке России.

Тираж каждой монеты — до 24 тыс. штук.





На обороте 25-рублевой монеты из недрагоценных металлов в обычном исполнении имеется рельефное изображение кубка чемпионата мира по футболу. Тот же кубок, но выполненный в цвете, расположен на обороте монеты в специальном исполнении, отметили в ЦБ.