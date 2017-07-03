Банк «Уральский Финансовый Дом» понизил ставки по депозитам для юридических лиц на 0,5 процентного пункта в рублях.

Теперь депозит «Срочный» можно открыть под 7,75—8,5% годовых в рублях, «Срочный с возможностью досрочного расторжения» — под 6,5—7,25% годовых в рублях. Сроки размещения — от 12 до 365 дней. Первоначальная сумма — 50 тыс. рублей. Периодичность выплаты процентов — ежемесячно или в конце срока. Пополнение и частичное расходование средств не предусмотрено. По второму депозиту допускается досрочное изъятие денежных средств без потери дохода.

Депозит «Универсальный» теперь открывается под 7,25—7,5% годовых в рублях. Возможно пополнение от 100 тыс. рублей. Сумма депозита с учетом пополнений не должна превышать 300% от первоначальной суммы. Допускается частичное расходование в пределах пополнения, неснижаемый остаток — первоначальная сумма депозита.

Депозит «Накопительный» размещается под 7,5—8% годовых. Возможно пополнение. Сумма допвзноса — от 100 тыс. рублей, при этом максимальная сумма вклада с учетом пополнений — 200 млн рублей. Количество пополнений неограниченно. Пополнение прекращается за 30 дней до окончания срока депозита. Частичное расходование запрещено.

Данные депозиты открываются на срок от 31 до 365 дней. Первоначальная сумма — 50 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока или ежемесячно.