Банк «Уральский Финансовый Дом» понизил ставки по депозитам для юридических лиц на 0,5 процентного пункта в рублях.

Теперь депозит «Срочный» можно открыть под 7,75—8,5% годовых в рублях, «Срочный с возможностью досрочного расторжения» — под 6,5—7,25% годовых в рублях. Сроки размещения — от 12 до 365 дней. Первоначальная сумма — 50 тыс. рублей. Периодичность выплаты процентов — ежемесячно или в конце срока. Пополнение и частичное расходование средств не предусмотрено. По второму депозиту допускается досрочное изъятие денежных средств без потери дохода.

Депозит «Универсальный» теперь открывается под 7,25—7,5% годовых в рублях. Возможно пополнение от 100 тыс. рублей. Сумма депозита с учетом пополнений не должна превышать 300% от первоначальной суммы. Допускается частичное расходование в пределах пополнения, неснижаемый остаток — первоначальная сумма депозита.

Депозит «Накопительный» размещается под 7,5—8% годовых. Возможно пополнение. Сумма допвзноса — от 100 тыс. рублей, при этом максимальная сумма вклада с учетом пополнений — 200 млн рублей. Количество пополнений неограниченно. Пополнение прекращается за 30 дней до окончания срока депозита. Частичное расходование запрещено.

Данные депозиты открываются на срок от 31 до 365 дней. Первоначальная сумма — 50 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока или ежемесячно.

Уральский Финансовый Дом ПАО «КБ «Уральский финансовый дом» — крупнейшая по размеру активов кредитная организация среди зарегистрированных в Пермском крае, однако средняя по общероссийским меркам. Важными направлениями деятельности фининститута являются как обслуживание и кредитование юридических лиц, так и розничный бизнес, развитие которого с 2013 года осуществляется под брендом «Клюква». Основная часть пассивов банка сформирована вкладами физлиц и средствами предприятий и организаций, аффилированных с холдингом «Пермская финансово-производственная группа» (ПФП-группа).
На текущий момент единственным бенефициаром банка «Урал ФД» является Андрей Кузяев, владеющий 100% пакетом акций через ООО «ПФП-группа» (34,47%), кипрский офшор ПФИГ Оверсиз Инвестментс Лимитед (60,08%) и ООО «СФ «Адонис» (5,45%).


По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 22,67 млрд рублей (142-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,94 млрд, кредитный портфель — 14,57 млрд, обязательства перед населением — 14,39 млрд.