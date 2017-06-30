Фонд цифровой экономики появится в России уже в этом году. Об этом сообщил в понедельник руководитель департамента развития высоких технологий Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Салават Мигранов на открытии IV Межрегиональной конференции «E-Yakutia» в Якутске.

«Сейчас в правительстве РФ разрабатывается программа развития цифровой экономики, и под нее будет создан фонд (цифровой экономики). Возможно, преобразуют фонд поддержки IT-отрасли, но до конца года он будет создан, и регионам необходимо следить за этим, так как это дополнительный инструмент по развитию цифровой экономики на местах», — сказал он.

Мигранов сообщил ТАСС, что, «как сказал помощник президента РФ Андрей Белоусов, общий объем фонда цифровой экономики составит 100 миллиардов рублей».

В своем докладе Мигранов отметил, что основной проблемой IT-отрасли в стране является нехватка кадров. «За 2015—2016 годы прирост специалистов составил всего 3,6%, что не удовлетворяет потребностям страны. Мы (Минсвязи. — Прим. ред.) совместно с Минобрнауки РФ добились того, чтобы в 2018 году прирост на бюджетные места по «Информационной безопасности» составил 15%, а в целом по специальности — 12%», — сказал он.

Для дальнейшего развития отрасли в части разработок программного обеспечения (ПО) Минсвязи РФ будет стимулировать госкомпании на покупку отечественного ПО, сказал он. «Мы отмечаем рост закупок со стороны федеральных органов власти отечественного ПО, который составил 60%, в муниципальных органах власти — 65%. Минсвязи и в дальнейшем будет стимулировать госзаказчиков, муниципальных заказчиков и госкомпании по закупкам ПО у отечественных производителей. Зарубежное ПО должно приобретаться через сервисные платежи», — отметил он.

Говоря про льготы в IT-отрасли, Мигранов сообщил, что понижение ставок до 14% для IT-компаний на выплату страховых взносов до 2023 года позволило увеличить поступление этих взносов. «При предоставлении этих льгот мы наблюдаем обратный эффект: страховые взносы в государственные внебюджетные фонды выросли от IT-отрасли», — сказал он.