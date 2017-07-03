Минфин России рассматривает два варианта объединения Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ): либо полная их консолидация, либо установление объема перечислений из ФНБ в Резервный фонд. Об этом сообщил замминистра финансов Владимир Колычев, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету.

«Есть два варианта: либо полное объединение фондов, что можно рассматривать во втором чтении (поправок к Бюджетному кодексу. — Прим. ред.), либо (вариант), который уже заложен в поправках — это возможность устанавливать в законе о бюджете объем перечислений средств из ФНБ в Резервный фонд», — сказал замминистра.

Ранее в Счетной палате (СП) заявили, что не поддерживают использование средств ФНБ для пополнения Резервного фонда. «Законопроектом предлагается установить возможность использования средств ФНБ на пополнение Резервного фонда, в частности для финансирования дефицита федерального бюджета. При этом законопроект не содержит положений, касающихся источников формирования ФНБ. Счетная палата не поддерживает указанную поправку в связи с тем, что закрепление средств ФНБ в качестве источника формирования Резервного фонда при отсутствии источников его формирования приведет к исчерпанию фонда. Такая ситуация будет нести риски для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений российских граждан, сбалансированности бюджета ПФР, а также финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, определенных правительством России», — отмечалось в документе СП.