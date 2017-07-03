ВТБ выставил на продажу московские гостиницы «Алтай», «Останкино», «Восход», «Турист», «Саяны» и «Кузьминки», передает RNS со ссылкой на данные Единой электронной торговой площадки. Отели входят в сеть «Гостиничная компания».
В пресс-службе банка уточнили, что стратегия группы ВТБ в отношении непрофильных активов предусматривает их продажу на наиболее выгодных для группы условиях.
«Аукцион пройдет по смешанному типу, когда лот выставляется на продажу по цене, устанавливаемой по усмотрению продавца, с дальнейшими торгами на понижение до цены отсечения, которая также устанавливается продавцом», — пояснил представитель банка. Если другой участник аукциона предложит цену выше цены, предложенной первым участником, то лот уходит предложившему более высокую цену.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 9 055,53 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 012,06 млрд, кредитный портфель — 5 021,82 млрд, обязательства перед населением — 508,48 млрд.