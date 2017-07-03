ВТБ выставил на продажу московские гостиницы «Алтай», «Останкино», «Восход», «Турист», «Саяны» и «Кузьминки», передает RNS со ссылкой на данные Единой электронной торговой площадки. Отели входят в сеть «Гостиничная компания».

В пресс-службе банка уточнили, что стратегия группы ВТБ в отношении непрофильных активов предусматривает их продажу на наиболее выгодных для группы условиях.



«Аукцион пройдет по смешанному типу, когда лот выставляется на продажу по цене, устанавливаемой по усмотрению продавца, с дальнейшими торгами на понижение до цены отсечения, которая также устанавливается продавцом», — пояснил представитель банка. Если другой участник аукциона предложит цену выше цены, предложенной первым участником, то лот уходит предложившему более высокую цену.