Сбербанк снизил процентные ставки по кредитным картам на 6 процентных пунктов. Теперь процентная ставка по картам «Подари жизнь» Classic / Gold, «Аэрофлот» Classic / Gold, «Молодежная», «Кредитная» и «Кредитная Gold» составляет 27,9% годовых.

Остальные условия остались без изменений.

Ежегодная стоимость облуживание варьируется в диапазоне от 750 до 3,5 тыс. рублей и зависит от категории карты и выбранного продукта. Плата за выпуск не взимается.

Максимальный размер кредитного лимита — 200—600 тыс. рублей. Также по всем карточным продуктам предусмотрен льготный период кредитования до 50 дней на безналичные операции по оплате товаров и услуг.

Комиссия за снятие денежных средств в устройствах банка взимается в размере 3% от суммы, но не менее 390 рублей, в кассах и банкоматах сторонних кредитных организаций — 4% от суммы, минимум 390 рублей. Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.

«Снижение процентной ставки скажется положительным образом и повысит спрос на карточный продукт. Также стоит отметить, что по всем картам предусмотрена программа лояльности «Спасибо»: начисление бонусов «Спасибо» за покупки по карте в размере 0,5% от суммы каждой покупки; 1% за оплату авиабилета на портале spasibosberbank.travel; 2% при покупке комботуров на spasibosberbank.travel; 5% при покупке ж/д билетов на spasibosberbank.travel и до 50% за покупки в магазинах-партнерах. В дальнейшем накопленные бонусные баллы можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах программы (см. сайт банка), в том числе на портале «Спасибо.Путешествия» из расчета 1 «Спасибо» = 1 рубль. Срок действия бонусов — три года или 12 месяцев с даты проведения по карте последней операции по оплате товаров и услуг», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.