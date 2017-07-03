Во время парламентских слушаний по закону о защите прав дольщиков председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил Центробанку поручиться за страховщиков перед дольщиками, а к застройщикам, привлекающим средства граждан, предъявлять те же требования, что и к финансовым компаниям, сообщает ТАСС.

Банк России должен дать стопроцентные гарантии выполнения всех обязательств страховых компаний перед дольщиками, участвующими в системе страхования ответственности. «При этом должен обратить внимание Центробанка на необходимость проведения инвентаризации всех договоров страхования, которые заключены до данного периода», — отметил Аксаков.

По его словам, застройщики ежегодно привлекают от 1,5 до 3 трлн рублей для финансирования жилищного строительства. «Фактически эти компании выступают финансовыми организациями, привлекая средства населения», — пояснил глава думского комитета.

Первое чтение законопроекта, регулирующего деятельность компенсационного фонда дольщиков, состоялось в Госдуме 14 июня. Комитет нижней палаты парламента по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обратил внимание на серьезные недоработки законопроекта, требующие устранения ко второму чтению, в части непрозрачности использования средств фонда, слабого контроля за его управлением, отсутствия механизма контроля за застройщиками. Также неясны требования к размеру отчислений в фонд: первоначально речь шла о 1%, сейчас звучат уже предложения о 6% от стоимости объекта.

По словам Аксакова, необходимо определить базовый и предельный размер платежей со стороны застройщика. К компаниям с разной степенью устойчивости должны применяться различные тарифы, считает депутат. Показатели финансовой устойчивости должны определяться по методике, которая может устанавливаться правительством, но основные критерии этой методики все же должны быть прописаны в законе.

По его убеждению, если застройщик не соответствует критериям для оплаты взноса по верхнему уровню тарифа, он должен выбывать из системы привлечения денег населения.

Законопроект фактически исключает страховые компании из системы защиты дольщиков: обязательные отчисления в компенсационный фонд фактически заменят договоры страхования ответственности застройщика. Уже заключенные договоры продолжат действовать. Сейчас на этом рынке работают всего четыре компании, из которых только ВСК является крупным универсальным страховщиком.