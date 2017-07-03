Объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличился за прошлый год в долларовом эквиваленте на 2 млрд долларов США и составил 389,6 млрд долларов. Такие данные приводятся в опубликованном в понедельник «Обзоре деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте» за 2016 год.

Как поясняет регулятор, положительное влияние на размер его активов оказала покупка золота на внутреннем рынке вкупе с изменением цены золота, а отрицательное влияние оказали изменение курсов валют и отток клиентских средств.

Уточняется, что за период с января по декабрь 2016 года значительно уменьшились объемы вложений в государственные ценные бумаги и права требования к российским кредитным организациям по сделкам РЕПО. Объем активов, вложенных в депозиты и размещенных на корреспондентских счетах ностро Банка России, и объемы вложений в ценные бумаги эмитентов, поддерживаемых правительством, за отчетный период увеличились.

В 2016 году доминирующее положение в структуре активов Банка России в иностранных валютах и золоте сохранили активы, номинированные в долларах США и евро, констатирует ЦБ. При этом, согласно представленной в обзоре инфографике, доли этих валют (в процентах от рыночной стоимости) по итогам года уменьшились: доля доллара США — с 41,7% на 31 декабря 2015 года до 40,4% на 31 декабря 2016-го, доля евро — с 32,5% до 32,2% соответственно. Доля британского фунта стерлингов в активах ЦБ в валютах и золоте снизилась за год с 8,7% до 7,6%, доля прочих валют — с 4,9% до 4,7%. К категории «прочие валюты» отнесены в том числе активы в канадских долларах (3,4%), австралийских долларах (1%), японских иенах, китайских юанях (по 0,1%) и швейцарских франках (для них приводится нулевое значение доли).

В противовес этому тренду доля золота в активах Центробанка РФ выросла с 12,2% на конец 2015 года до 15,1% на конец 2016-го.

Данные об активах в золоте раньше не включалась в обзоры.

ЦБ напоминает, что информация о его деятельности по управлению активами публикуется не ранее чем через шесть месяцев после окончания рассматриваемого периода, что обусловлено высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка, в том числе Банка России.

Рассматриваемые в подобных обзорах валютные активы Банка России включают государственные и негосударственные долговые ценные бумаги; депозиты и остатки на счетах ностро; средства, инвестированные по сделкам обратного РЕПО; чистую позицию РФ в Международном валютном фонде; еврооблигации РФ; иные права требования к контрагентам по заключенным сделкам. Ценные бумаги, приобретенные Банком России с обязательством обратной продажи по сделкам обратного РЕПО, не учитываются при определении валютных активов. Валютные активы группируются в портфели по валюте номинала.



Управление активами в драгоценных металлах осуществляется отдельно от управления валютными активами Банка России. Активы ЦБ в золоте состоят из монетарного золота, хранящегося на территории РФ.