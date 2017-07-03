Си Ди Би Банк (бывший Инвестиционный Банк Кубани, Краснодар) ввел два новых вклада.
Вклад «Краски лета» с ежемесячной выплатой процентов (от 10 тыс. рублей) открывается под 4—7,75% годовых. Сроки размещения составляют три, шесть, девять месяцев и год.
Аналогичный депозит «Краски лета» с выплатой процентов в конце срока (от 10 тыс. рублей, 500 долларов или евро) привлекается в рублях под 2,5—8% годовых, в валюте — под 0,75%. Сроки размещения в рублях составляют один, три, шесть, девять месяцев и год, в валюте — один год.
Вклады не предполагают пополнения счета и частичного снятия средств.
«При досрочном расторжении договора проценты в рублях пересчитываются по ставке вклада «Сберегательный», в валюте — по ставке 0,5% годовых. Данные вклады пришли на смену депозиту «Золотой», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
АО «Си Ди Би Банк» (бывш. Инвестиционный Банк Кубани) — небольшой по размеру активов региональный банк, 100-процентная «дочка» Кипрского Банка Развития (The Cyprus Development Bank). Основным направлением деятельности российского банка является расчетно-кассовое обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады. Источниками фондирования банка в равной мере являются средства от материнской группы, собственный капитал и клиентские обязательства. В настоящее время единственным акционером банка является Кипрский Банк Развития (The Cyprus Development Bank Public Company Limited)*, у которого находится 100% акций банка. Конечными бенефициарами банка являются Алексей Куликов и Олег Белоусов (по 22,53%), Константинос Шиаколас (7,85%), Леонидас Иоанну (7,05%), Андрей Горбатов (5,01%), Джон Кириакос, Райан Рудольф, Патрик Оисч (по 4,91%), Адонис Пападопулу (2,95%), Константинос А. Питтас (2,40%), СиЭлАр Инвестмент Фанд Паблик Лимитед (2,35%), Алексиа и Темис Пападопулу (по 2,33%), Дафниа и Иоли А. Питта (по 2,32%), Питса Пападопуло (2,21%), акционеры-миноритарии (1,09%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 0,65 млрд рублей (516-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,33 млрд, кредитный портфель — 0,39 млрд, обязательства перед населением — 0,15 млрд.