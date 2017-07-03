Си Ди Би Банк (бывший Инвестиционный Банк Кубани, Краснодар) ввел два новых вклада.

Вклад «Краски лета» с ежемесячной выплатой процентов (от 10 тыс. рублей) открывается под 4—7,75% годовых. Сроки размещения составляют три, шесть, девять месяцев и год.

Аналогичный депозит «Краски лета» с выплатой процентов в конце срока (от 10 тыс. рублей, 500 долларов или евро) привлекается в рублях под 2,5—8% годовых, в валюте — под 0,75%. Сроки размещения в рублях составляют один, три, шесть, девять месяцев и год, в валюте — один год.

Вклады не предполагают пополнения счета и частичного снятия средств.



«При досрочном расторжении договора проценты в рублях пересчитываются по ставке вклада «Сберегательный», в валюте — по ставке 0,5% годовых. Данные вклады пришли на смену депозиту «Золотой», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.