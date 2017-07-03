Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о новом бюджетном правиле, целью которого является снижение зависимости федерального бюджета от нефтегазовых доходов.

Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2018 года. «Определение базовой цены на нефть на данном уровне обусловлено оценкой долгосрочного равновесного уровня цен на нефть в условиях ускоряющихся технологических изменений и произведено с учетом ограниченного уровня накопленных в суверенных фондах резервов. Под базовой экспортной ценой на природный газ понимается прогнозируемое значение среднегодовой экспортной цены на природный газ, умноженное на отношение базовой цены на нефть к прогнозируемой цене на нефть», — говорится в пояснительной записке.

Дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в результате превышения фактической цены нефти установленного уровня отсечения, будут направляться в Резервный фонд.

При этом поправки в Бюджетный кодекс, которые вносит законопроект, уже с 2017 года отменяют основной параметр формирования Фонда национального благосостояния — нормативную величину Резервного фонда. Предлагается отменить все положения Бюджетного кодекса, касающиеся этой величины.

По старому бюджетному правилу, действие которого сейчас приостановлено, Минфин должен направлять в Резервный фонд дополнительные нефтегазовые доходы до достижения им нормативной величины, а далее приступать к пополнению ФНБ.

Согласно законопроекту, на расходы федерального бюджета могут быть направлены только те нефтегазовые доходы, которые рассчитаны исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на газ, прогнозируемого валютного курса, объема ненефтегазовых доходов и объема расходов на обслуживание госдолга.

Новое бюджетное правило вступит в силу с 1 января 2018 года, а в полном объеме заработает в 2019 году.

Между тем председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе заседания комитета заявил, что Госдума может не поддержать предложение правительства РФ о направлении средств ФНБ в Резервный фонд в связи с неопределенностью ситуации вокруг гарантий пенсионных прав граждан.

«Основным предназначением ФНБ является гарантия пенсионных прав граждан. Как только мы пишем о том, что из ФНБ мы можем вынимать деньги на текущие нужды, а Резервный фонд — это текущие нужды в этой концепции, первое, что мы услышим от всех, — что мы ради текущих нужд ставим под угрозу пенсионные права граждан», — отметил он, выступая по законопроекту о бюджетном правиле, который предусматривает, в частности, направление средств ФНБ в Резервный фонд.



«У меня есть какое-то ощущение внутреннее, что Госдума такое предложение не поддержит. Чтобы вы понимали, у нас предложений по тому, как будет функционировать пенсионная система, не делается — просто потому что не делается, а с бюджетом поиграть всегда можно. В данном случае мы против того, чтобы играть с бюджетом, если мы не определили, какой будет пенсионная система. Очень бы хотелось, чтобы ответ на этот вопрос правительство уже имело к рассмотрению законопроекта в первом чтении. Этот вопрос наверняка на пленарном заседании будет задан», — указал депутат. По его словам, ответа от правительства ожидают ко второму чтению законопроекта.