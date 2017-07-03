Банк «Хлынов» снизил процентные ставки по большинству кредитов для малого и среднего бизнеса.
На 1,6 процентного пункта, до 11% годовых, снижены минимальные процентные ставки по программам «Рефинансирование», «Оборотный-НКЛ» и «Инвестиционный».
По программе «Овердрафт» ставки снижены с 12,5% до 11% годовых, а по программе «Оборотный-ВКЛ» — с 12,6% до 10,5% годовых.
Окончательный размер ставки по всем предложениям определяется в зависимости от срока кредитования, совокупного размера кредитных и приравненных к ним обязательств перед банком, заключения договора об оказании услуг по выдаче денежных средств сотрудникам с использованием международных банковских карт.
«При оформлении кредита по всем программам, за исключением овердрафта, предусмотрено взимание комиссий в пределах 1% от установленного лимита задолженности», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
АО «КБ «Хлынов» — средний по размеру активов региональный банк, располагающий представительной сетью продаж в Кирове и Кировской области. Основным направлением деятельности является кредитование и обслуживание местных предприятий и организаций различных сфер деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, а также государственных и муниципальных структур. Заметную долю в бизнесе формирует розничное кредитование. Крупнейшим источником фондирования являются депозиты населения.
На сегодняшний день акционерами банка выступают крупный инвестиционный фонд «Ренфин», входящий в структуру группы «Ренессанс Управление Инвестициями» (20,00%), заместитель председателя совета директоров Андрей Березин и члены его семьи (совокупно владеют 19,06% акций), Сария Полетаева (16,64%), Алексей Пятышев (10,00%), гражданин Германии Ральф-Дитер Монтаг Гирмес (9,33%), Людмила Дербенева (9,9%), Алексей Филипченко (8,43%), ООО «Лизинг-Хлынов» (1,14%), акционеры-миноритарии (5,55%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 20,57 млрд рублей (150-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,84 млрд, кредитный портфель — 11,01 млрд, обязательства перед населением — 11,51 млрд.