Банк «Хлынов» снизил процентные ставки по большинству кредитов для малого и среднего бизнеса.

На 1,6 процентного пункта, до 11% годовых, снижены минимальные процентные ставки по программам «Рефинансирование», «Оборотный-НКЛ» и «Инвестиционный».

По программе «Овердрафт» ставки снижены с 12,5% до 11% годовых, а по программе «Оборотный-ВКЛ» — с 12,6% до 10,5% годовых.

Окончательный размер ставки по всем предложениям определяется в зависимости от срока кредитования, совокупного размера кредитных и приравненных к ним обязательств перед банком, заключения договора об оказании услуг по выдаче денежных средств сотрудникам с использованием международных банковских карт.

«При оформлении кредита по всем программам, за исключением овердрафта, предусмотрено взимание комиссий в пределах 1% от установленного лимита задолженности», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.