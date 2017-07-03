Банк «Йошкар-Ола» выпустил новые дебетовые карты в категории «Мир» в тарифных планах «Стандартный» (на два года) и «Пенсионный» (на три года).

Плата за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия «Стандартной» карты взимается единовременно в размере 500 рублей. Выпуск и обслуживание «Пенсионной» карты осуществляются бесплатно.

Снять наличные в устройствах банка можно бесплатно. Комиссия в размере 2%, но не менее 200 рублей предусмотрена при снятии денежных средств в банкоматах и кассах сторонних банков.



«Пенсионная» карта предоставляется клиентам, достигшим возраста 54 лет (для женщин) и 59 лет (для мужчин) или имеющим документ из Пенсионного фонда об установлении и/или назначении пенсии. По данному продукту предусмотрено начисление 7% годовых», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.