Банк «Йошкар-Ола» выпустил новые дебетовые карты в категории «Мир» в тарифных планах «Стандартный» (на два года) и «Пенсионный» (на три года).
Плата за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия «Стандартной» карты взимается единовременно в размере 500 рублей. Выпуск и обслуживание «Пенсионной» карты осуществляются бесплатно.
Снять наличные в устройствах банка можно бесплатно. Комиссия в размере 2%, но не менее 200 рублей предусмотрена при снятии денежных средств в банкоматах и кассах сторонних банков.
«Пенсионная» карта предоставляется клиентам, достигшим возраста 54 лет (для женщин) и 59 лет (для мужчин) или имеющим документ из Пенсионного фонда об установлении и/или назначении пенсии. По данному продукту предусмотрено начисление 7% годовых», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.
ПАО «Банк «Йошкар-Ола» — небольшой по размеру активов региональный банк (Йошкар-Ола) с государственным участием в капитале. Приоритетными направлениями деятельности являются обслуживание счетов юридических лиц, корпоративное кредитование, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день основными бенефициарами выступают Мингосимущество Республики Марий Эл (77,91%) и Кирилл Николаев (12,47%). Валентина и Ольга Хамзины, а также член совета директоров Татьяна Владимирова (мать и дочери) совместно владеют 2,90% акций общества. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» контролирует 2,73%, братья Малик и Одис Гайсины в совокупности владеют 1,55% акций общества, Валентина Ильина — 0,43%, Гульсина Муллахметова — 0,17%, Любовь Скворцова — 0,14%. На прочих миноритариев приходится 1,68%.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 2,72 млрд рублей (368-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,36 млрд, кредитный портфель — 1,27 млрд, обязательства перед населением — 1,72 млрд.