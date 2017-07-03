На торгах Московской биржи 3 июля стоимость акций «Аэрофлота» обновила исторический максимум, достигнув 199,3 рубля за бумагу. К 16:38 мск цена скорректировалась до 198,3 рубля (плюс 1,56% к цене закрытия в пятницу).

26 июня на годовом общем собрании акционеров «Аэрофлота» было принято решение выплатить рекордные дивиденды за 2016 год — 17,5 рубля на акцию, дивидендная доходность — 9,1%. Дата закрытия реестра под выплату — 14 июля (последний день для покупки акций с целью получить дивиденды — 12 июля).

За январь — май 2017 года «Аэрофлот» увеличил пассажиропоток почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 18,3 млн человек), на международных маршрутах рост составил 25,3%, на внутренних — 9,3%. «Темпы роста замедлились в мае впервые за последние четыре месяца. Лучшим месяцем стал апрель, когда пассажиропоток у «Аэрофлота» ускорился до 23%. В то же время впереди высокий летний сезон, и мы ожидаем увидеть новые операционные рекорды», — отметили аналитики «Атона».