Федеральный бюджет в 2018 году будет балансироваться при цене на нефть на уровне 50—55 долларов за баррель, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

«В этом году — 60—65 долларов за баррель в зависимости от курса, в следующем — 50—55 долларов за баррель», — сказал замминистра.

Для сравнения: еще в 2013—2014 годах для этого требовалась цена в районе 95—105 долларов за баррель.

Как заявлял министр финансов Антон Силуанов, также стоит задача сбалансировать бюджет в 2019 году при цене нефти на уровне 40—45 долларов за баррель. Избавиться от нефтяной зависимости, по его словам, поможет новое бюджетное правило.



Бюджетное правило — механизм формирования российского бюджета, который определяет максимальный уровень расходов исходя из цены на нефть. Целью правила является снижение зависимости бюджета от конъюнктурных доходов. Суть правила состоит в том, чтобы перечислять в Резервный фонд дополнительные нефтегазовые доходы, которые формируются в случае превышения фактической ценой нефти прогнозного уровня.