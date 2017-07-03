Промсвязьбанк приступил к выпуску моментальной «Пенсионной» карты платежной системы «Мир». Плата за ее выпуск и ежегодное обслуживание карточного счета не взимается.
«По карте предусмотрено начисление процентов на остаток собственных средств клиента на карточном счете в размере 5% от суммы, при этом ежедневный остаток должен быть не менее 3 000,01 рубля. В первый месяц проценты начисляются вне зависимости от суммы остатка на счете», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.
Комиссия за снятие денежных средств в банкоматах банка не взимается. За снятие в кассах банка, в банкоматах банков-партнеров, а также в устройствах других кредитных организаций размер комиссии составит 1% от суммы, минимум 299 рублей. Плата за услугу СМС-информирования взимается в размере 69 рублей в месяц.
Оформить карту могут люди, достигшие пенсионного возраста (женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет), а также те, кому до наступления пенсионного возраста осталось не более 12 месяцев, и предъявившие пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии Пенсионным фондом Российской Федерации.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечные бенефициары — Микаил Шишханов, его советник Михаил Евлоев, Саит-Салам Гуцериев и Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 1 298,25 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 151,88 млрд, кредитный портфель — 693,87 млрд, обязательства перед населением — 385,27 млрд.