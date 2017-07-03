Промсвязьбанк приступил к выпуску моментальной «Пенсионной» карты платежной системы «Мир». Плата за ее выпуск и ежегодное обслуживание карточного счета не взимается.

«По карте предусмотрено начисление процентов на остаток собственных средств клиента на карточном счете в размере 5% от суммы, при этом ежедневный остаток должен быть не менее 3 000,01 рубля. В первый месяц проценты начисляются вне зависимости от суммы остатка на счете», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.

Комиссия за снятие денежных средств в банкоматах банка не взимается. За снятие в кассах банка, в банкоматах банков-партнеров, а также в устройствах других кредитных организаций размер комиссии составит 1% от суммы, минимум 299 рублей. Плата за услугу СМС-информирования взимается в размере 69 рублей в месяц.



Оформить карту могут люди, достигшие пенсионного возраста (женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет), а также те, кому до наступления пенсионного возраста осталось не более 12 месяцев, и предъявившие пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии Пенсионным фондом Российской Федерации.