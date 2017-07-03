Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило РН Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB+» с «позитивным» прогнозом и отозвало рейтинги банка.

Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства. Там поясняется, что рейтинги отозваны по регулятивным причинам в связи с тем, что Марк Ладре де Лашарьер, акционер Fitch Ratings с долей более 10%, также является директором Renault SA, одного из конечных акционеров банка.

РДЭ и рейтинг поддержки РН Банка отражают потенциальную поддержку, которую он может получить в случае необходимости от своих иностранных акционеров, указывают аналитики. Банк находится в собственности UniCredit S.p.A. (40%), а также Renault SA через дочерний банк RCI Banque и Nissan Motor Co. Ltd., у которых по 30% в РН Банке. «Позитивный» прогноз по рейтингу РН Банка отражает такой же прогноз по рейтингу Renault.

По мнению Fitch, вероятность получения банком поддержки подкрепляют стратегическая значимость российского рынка для компаний Renault и Nissan и важная роль РН Банка в поддержке бизнеса этих двух автокомпаний; история поддержки и, в частности, преобладание фондирования от акционеров в пассивах банка; небольшой размер РН Банка относительно его акционеров, что ограничивает стоимость какой-либо потенциальной поддержки.



В то же время долгосрочные рейтинги банка находятся ниже рейтингов его акционеров ввиду того, что каждый из собственников является миноритарным акционером, что может снизить готовность предоставлять поддержку, а также ввиду того, что, по мнению Fitch, репутационные риски для собственников в случае дефолта банка, вероятно, будут умеренными.