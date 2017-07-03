Банк «Российский Капитал» достроит 37 жилых домов проблемного холдинга «СУ-155» до конца 2017 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень во время парламентских слушаний, посвященных формированию эффективных законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства.

«До конца 2017 года будет построено еще 37 домов (СУ-155. — Прим. ТАСС). В 2018 году будет завершено строительство еще 34 жилых домов», — рассказал он.

Холдинг «СУ-155» в 2015 году объявил о неспособности завершить строительные проекты в России из-за сложной экономической ситуации. Общий долг компании перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк «Открытие» и Росбанк. Компания несет обязательства перед 27 тыс. дольщиков.

В декабре 2015 года правительство РФ решило санировать проблемный холдинг. Основным санатором стал госбанк «Российский Капитал».

В зоне ответственности банка находятся 130 жилых объектов СУ-155. Согласно концепции завершения строительства объектов застройщика, разработанной Минстроем РФ, проект рассчитан до конца 2018 года.



В конце марта 2017 года Мень по итогам совещания, которое проводил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, заявил, что проблема дольщиков, оставшихся без квартир из-за банкротства группы компаний «СУ-155», будет полностью решена в течение 2017—2018 годов и необходимые средства найдены. В 2016 году было достроено 59 домов.

