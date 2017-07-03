Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) анонсировало снижение процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,75—1 процентный пункт. Теперь ставки по ипотеке на покупку готового жилья составляют 9,75%, 10% или 10,25% годовых в зависимости от первоначального взноса, на приобретение строящегося жилья и перекредитование — 9,5—10% годовых. При приобретении квартиры на этапе строительства предусмотрены скидки 0,25 п. п. для отдельных категорий заемщиков: для клиентов с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет; при приобретении недвижимости в Дальневосточном федеральном округе и Байкальском районе; если квартира приобретается в рамках программы «Жилье для российской семьи». Проценты по целевому кредиту на покупку недвижимости под залог имеющихся помещений — 9,75—10% годовых.

Указанные ставки увеличиваются на 0,7 п. п. при отсутствии личного страхования. Возможно получение ипотеки с подтверждением дохода справкой по форме кредитора или вовсе без справок о доходах, в таком случае процентная ставка увеличится на 0,5 п. п. Возможные сроки кредита — от трех до 30 лет, максимальная сумма — 20 млн рублей для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, 10 млн рублей для иных субъектов Российской Федерации. Минимальный первоначальный взнос собственных средств заемщика зависит от выбранной программы кредитования и не может быть меньше 20% стоимости приобретаемого жилья или 10% при учете средств материнского (семейного) капитала как части первоначального взноса.

«АИЖК само по себе кредиты не предоставляет, за него это делают банки-партнеры: Алтайкапиталбанк, Бинбанк, «Зенит», Эксперт Банк, Акибанк, Банк Казани, АлтайБизнес-Банк, Ижкомбанк, Примсоцбанк, Форбанк и другие. А банк «Российский Капитал» уже анонсировал снижение ставок по ипотеке в Москве, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Красноярске», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.