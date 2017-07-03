Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в уфимском АФ Банке, рассчитывает через суд взыскать с его бывших топ-менеджеров и акционера порядка 54,5 млн рублей, следует из сообщения на сайте АСВ.

Напомним, АФ Банк был лишен лицензии 17 апреля 2014-го, а 7 июля того же года Арбитражный суд Башкирии признал его банкротом.

В АСВ отмечают, что в результате проведенной им проверки обстоятельств банкротства банка были выявлены признаки преднамеренного банкротства. «Так, в сентябре и декабре 2013 года исполняющим обязанности председателя правления банка Нигаматьяновым А. А. совершались действия по замещению ликвидных активов банка на невозвратную вексельную задолженность юридических лиц. Кроме того, контролирующими банк лицами в период с 1 декабря 2012 года по дату отзыва лицензии у банка скрывалось реальное финансовое положение банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, установленных статьей 4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», а соответствующие меры в нарушение статей 3 и 11 закона не осуществлялись», — говорится в релизе АСВ.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 14 вышеупомянутого закона являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, указывают в АСВ.

Агентство 30 июня 2017 года направило в башкирский арбитраж заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка лиц, входивших в состав его органов управления (это Зубаиров А. С., Нигаматьянов А. А., Сапарбеков Ч. Б., Какимжанов А. М., Гумеров А. С., Баксымаков Д. К., Зубарева М. Г., Шакибаев Е. Д., Орынбаев Б. М., Морозов И. А., уточняется в релизе), а также акционера банка — АО «Астана-Финанс» на общую сумму 54,514 млн рублей.

«Агентство будет и в дальнейшем принимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка», — говорится в релизе.



Ранее ЦБ сообщал, что временная администрация по управлению АФ Банком в ходе обследования его финансового состояния выявила факты вывода активов на сумму не менее 980 млн рублей.

