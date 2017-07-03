Предварительный ущерб от ливня, который прошел в Московском регионе 30 июня, может составить до 20 млн рублей, сообщили RNS в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

«На текущий момент можем сказать, что первые заявления касаются подтопленных машин и не очень существенных повреждений от падения веток и града (повреждение лакокрасочного покрытия). В основном обращения идут по автокаско. Оцениваем ущерб в размере до 20 миллионов рублей, исходя из первых обращений», — сказал представитель ВСС.

Официальный представитель «АльфаСтрахования» Юрий Нехайчук сообщил, что кол-центр компании еще в пятницу зафиксировал первые звонки от страхователей. «Основные причины обращений на сегодняшний час: град, обломки крыш или конструкций, нанесшие повреждения автомобилям с полисами автокаско», — пояснил он.

В пресс-службе страховой компании «Согласие» отметили, что по состоянию на 3 июля компания зафиксировала 85 обращений по автострахованию. Из них 29 случаев произошли на территории Москвы, остальные — в Московской области. В частности, от града пострадали 57 автомобилей, от падения деревьев — 14, от затопления водой — шесть, от гидроудара — два автомобиля. По страхованию имущества обращений не поступало.

«На данный момент в нашу компанию поступило 21 обращение от клиентов, чьи автомобили пострадали в результате стихийного бедствия. Причины обращений разноплановые: град в Московской области, падение деревьев в Москве», — ответили RNS в пресс-службе «Ренессанс Страхования».

В пятницу, 30 июня, в Москве и Московской области было зафиксировано резкое ухудшение погоды с дождем, градом, усилением ветра. МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение. В 15:00 мск в регионе начались массовые аварийные отключения электроэнергии, без электроснабжения остались 4,4 тыс. человек. Для ликвидации последствий непогоды власти Москвы создали оперативный штаб.

29 мая на территорию Москвы и Московской области обрушился мощный ураган, число погибших составило 17 человек. По последним данным ВСС, общий объем выплат страховщиков составил около 200 млн рублей.