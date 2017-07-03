Банк России в период с апреля 2016 года по июнь 2017-го продал облигации федеральных займов (ОФЗ) из собственного портфеля на общую номинальную сумму 145,714 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Отдельно в июне 2017-го ЦБ продал имевшиеся ОФЗ на 36 млн рублей.

Кроме того, в период с января-2016 по июнь-2017 были погашены принадлежавшие регулятору ОФЗ общей номинальной стоимостью 42,35 млрд рублей.

Остаток ОФЗ у Центробанка на 1 июля 2017 года — 60,006 млрд рублей по номинальной стоимости.

Как поясняет регулятор, эти продажи позволяют частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда. Кроме того, продажа ОФЗ может способствовать повышению ликвидности и глубины вторичного рынка государственных ценных бумаг.

Банк России продает выпуски ОФЗ в ходе биржевых торгов на Московской бирже. При этом ЦБ стремится минимизировать влияние продаж на конъюнктуру рынка ОФЗ, подчеркивают в пресс-службе.



«Банк России продолжит продавать ОФЗ и сообщать об объемах осуществленных продаж ежемесячно», — говорится в релизе.