Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности банку «Возрождение» на уровне «ruA-», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в релизе агентства, основными факторами, оказывающими позитивное влияние на рейтинговую оценку, выступили умеренно высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти ввиду его высокой социальной значимости, сильные конкурентные позиции «Возрождения» на банковском рынке (в частности, в Московском регионе) и широкая география деятельности кредитной организации. Поддержку рейтингу оказали хороший уровень обеспеченности ссудного портфеля банка и низкая концентрация на объектах крупного кредитного риска. Агентство позитивно оценивает хороший уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности банка, и невысокий уровень концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах.

Аналитики агентства также отмечают в качестве позитивных факторов наличие у банка положительной публичной кредитной истории, высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг, который может быть использован в качестве источника дополнительной ликвидности в рамках операций РЕПО, и высокий уровень информационной прозрачности «Возрождения» при взаимодействии с агентством.

Давление на рейтинг оказывает невысокий уровень достаточности основного капитала банка (Н1.2 на 1 июня 2017 года — 8,4%) в сочетании с его низкой устойчивостью к реализации кредитных рисков: на указанную дату основной капитал выдерживает полное обесценение не более чем 3% остатка ссудной задолженности без нарушения норматива Н1.2. Портфель ссуд, выданных банком юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в основном носит инвестиционный характер, что обуславливает его повышенную срочность (на начало июня средневзвешенная срочность 30 крупнейших ссуд с учетом изменения срока погашения составила свыше четырех лет), и характеризуется высокой долей просроченной задолженности (12,8% на отчетную дату).



Ограничивают уровень рейтинга банка его недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам в связи с активным использованием практики уменьшения расчетных резервов на стоимость обеспечения и высокая зависимость «Возрождения» от средств физических лиц как основного источника фондирования, однако агентство отмечает, что в ретроспективе значимых оттоков средств вкладчиков не наблюдалось, в том числе в кризисные периоды в экономике.