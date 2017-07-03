Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности банку «Возрождение» на уровне «ruA-», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз.
Как поясняется в релизе агентства, основными факторами, оказывающими позитивное влияние на рейтинговую оценку, выступили умеренно высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти ввиду его высокой социальной значимости, сильные конкурентные позиции «Возрождения» на банковском рынке (в частности, в Московском регионе) и широкая география деятельности кредитной организации. Поддержку рейтингу оказали хороший уровень обеспеченности ссудного портфеля банка и низкая концентрация на объектах крупного кредитного риска. Агентство позитивно оценивает хороший уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности банка, и невысокий уровень концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах.
Аналитики агентства также отмечают в качестве позитивных факторов наличие у банка положительной публичной кредитной истории, высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг, который может быть использован в качестве источника дополнительной ликвидности в рамках операций РЕПО, и высокий уровень информационной прозрачности «Возрождения» при взаимодействии с агентством.
Давление на рейтинг оказывает невысокий уровень достаточности основного капитала банка (Н1.2 на 1 июня 2017 года — 8,4%) в сочетании с его низкой устойчивостью к реализации кредитных рисков: на указанную дату основной капитал выдерживает полное обесценение не более чем 3% остатка ссудной задолженности без нарушения норматива Н1.2. Портфель ссуд, выданных банком юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в основном носит инвестиционный характер, что обуславливает его повышенную срочность (на начало июня средневзвешенная срочность 30 крупнейших ссуд с учетом изменения срока погашения составила свыше четырех лет), и характеризуется высокой долей просроченной задолженности (12,8% на отчетную дату).
Ограничивают уровень рейтинга банка его недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам в связи с активным использованием практики уменьшения расчетных резервов на стоимость обеспечения и высокая зависимость «Возрождения» от средств физических лиц как основного источника фондирования, однако агентство отмечает, что в ретроспективе значимых оттоков средств вкладчиков не наблюдалось, в том числе в кризисные периоды в экономике.
ПАО «Банк «Возрождение» — крупный столичный банк с хорошо развитой сетью подразделений, расположенной преимущественно в Москве и Московской области, Южном и Северо-Западном регионах. Банк занимает сильные позиции как в кредитовании крупных корпоративных клиентов, так и в розничных программах и поддержке малого и среднего бизнеса. Кредитная организация обладает серьезной клиентской базой, включающей в себя большое число крупных предприятий, физлиц, государственных структур (особенно связанных с администрацией Московской области).
По состоянию на март 2017 года структуры братьев Ананьевых («Промсвязь Капитал Б. В.» и ПАО «Промсвязьбанк») контролируют 52,39% акций «Возрождения». В состав акционеров входят также Наталья Богданова (9,98%), ПАО «Московский Кредитный Банк» (8,60%), Николай Орлов (6,67%), ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (5,80%), АО «Альфа-Банк» (4,71%) и акционеры-миноритарии (11,84%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 252,39 млрд рублей (36-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 30,08 млрд, кредитный портфель — 173,37 млрд, обязательства перед населением — 137,69 млрд.