Фондовые торги в РФ завершились ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс ММВБ прибавил 1,23% к уровню предыдущего закрытия и составил 1 902,59 пункта. Индекс РТС завершил торговую сессию в плюсе на 0,85% — на отметке 1 009,42.

Обыкновенные акции «АЛРОСы» подорожали на 2,44%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 1,65%, самой Московской биржи — на 1,36%, Сбербанка — на 1,31%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 1,16%.



«Российский рынок толкают вверх «голубые фишки», бумаги из числа «тяжеловесов» в понедельник неплохо выросли и потянули других за собой, — констатирует старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. — Из наиболее ликвидных ценных бумаг в минусе удерживались только акции НЛМК, да и те отступили незначительно».

Также эксперт напоминает, что в списке лидеров роста сегодня фигурируют акции «Аэрофлота». «Котировки ценных бумаг в понедельник обновили очередной исторический максимум на отметке 199,3 рубля и остаются неподалеку от него. Акции эмитента интересны и с точки зрения доходности по дивидендам (чуть менее 9%), и с точки зрения содержания этой бумаги внутри инвестиционного портфеля. Корпоративная история «Аэрофлота» в последнее время отличается позитивом, и после дивидендной отсечки это будет способствовать поддержанию (котировок) бумаг компании вблизи высоких уровней», — пишет Бодрова.

