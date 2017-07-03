Ключевые иностранные денежные единицы подорожали к рублю по итогам основной валютой сессии, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 59,39 рубля, что на 46 копеек выше уровня предыдущего закрытия. В течение дня было заключено более 27 тыс. сделок на сумму около 2,4 млрд долларов. Диапазон котировок равнялся 58,79— 59,48 рубля за евро.



Евро на тот же момент времени стоил 67,5 рубля — плюс 18 копеек к пятничному закрытию. С этим инструментом было проведено порядка 3,4 тыс. сделок почти на 179,7 млн евро по курсам от 67,02 до 67,61 рубля за евро.

«Рубль сегодня не реагирует на нефть, зато вынужден учитывать повсеместное укрепление позиций доллара США», — отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Что касается рынка нефти, то его, по словам Бодровой, «продолжает заливать оптимизмом». «Баррель Brent поднялся к локальному максимуму и готов обновлять очередной четырехнедельный пик. Область ближайших сильных сопротивлений находится на 49,5—49,9 доллара. Для того чтобы (нефтяным ценам) пробиться выше, нужны новости или относительно сокращения чьей-нибудь ключевой добычи, или касающиеся внезапного спроса на энергоносители. Без катализатора «быки» ударятся об (отметку) 50 долларов, и цены развернутся в обратную сторону», — рассуждает эксперт.

«Курс доллара США сегодня, несмотря на продолжившийся рост нефтяных котировок, совершил отскок от 58,8 рубля... Отметка 58,5 рубля за доллар так и не была протестирована, что является не самым лучшим знаком для отечественной валюты, — указывает в свою очередь ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова. — Между тем мы не ожидаем ажиотажного бегства из рубля в ближайшее время, если только это не будет вызвано негативными новостями из-за океана, связанными с усилением антироссийских санкций. И нефть Brent, по нашему мнению, имеет шанс на длительные колебания в промежутке 45—50 долларов за баррель».

Что касается евро, то в «РосКапе» считают потенциал его дальнейшего укрепления к доллару США ограниченным отметкой 1,15 доллара за евро, тогда как официальные представители Европейского ЦБ в свете недавнего ралли европейской валюты, по словам Сосновой, «должны будут скорректировать свои высказывания, чтобы не допустить более серьезного укрепления евро».

