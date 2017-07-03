Процессинговая система «Рокетбанка» восстановила работу, пользователи сервиса могут проводить операции по картам, сообщила Банки.ру пресс-служба банка «ФК Открытие», который реализует проект «Рокетбанк». Ранее держатели карт «Рокетбанка» пожаловались, что не могут проводить по ним операции (снимать/класть деньги, оплачивать покупки) и пользоваться онлайн-приложением.
Как объясняет сооснователь «Рокетбанка» Алексей Колесников, чьи слова приводит пресс-служба «Открытия», у «Рокетбанка» «были краткосрочные технические сложности с процессингом, сейчас они устранены, обслуживание клиентов ведется в обычном режиме».
В конце июня Колесников в интервью Банки.ру сообщал о планах сервиса запустить собственный процессинг. «Почти никто из банков так не делает, потому что это дорогая инфраструктурная вещь, и банки предпочитают ее просто покупать. А у нас вся клиентская поддержка, все управление курьерами, любая трансакция изначально свои. В «Рокетбанке» всегда была идеология «минимум аутсорсинга — максимум собственных систем». Ей и следуем», — говорил он.
Какие изменения претерпел бизнес «Рокетбанка» после приобретения его банком «Открытие»? Когда ждать «рокеткарты» на «Розе Хутор»? Делал ли Олег Тиньков реальное предложение о покупке «Рокетбанка»? Почему дистанционное возмещение по вкладам не пошло «в массы»?
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 2 723,26 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 269,98 млрд, кредитный портфель — 1 707,77 млрд, обязательства перед населением — 554,50 млрд.