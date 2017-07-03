Процессинговая система «Рокетбанка» восстановила работу, пользователи сервиса могут проводить операции по картам, сообщила Банки.ру пресс-служба банка «ФК Открытие», который реализует проект «Рокетбанк». Ранее держатели карт «Рокетбанка» пожаловались, что не могут проводить по ним операции (снимать/класть деньги, оплачивать покупки) и пользоваться онлайн-приложением.

Как объясняет сооснователь «Рокетбанка» Алексей Колесников, чьи слова приводит пресс-служба «Открытия», у «Рокетбанка» «были краткосрочные технические сложности с процессингом, сейчас они устранены, обслуживание клиентов ведется в обычном режиме».



В конце июня Колесников в интервью Банки.ру сообщал о планах сервиса запустить собственный процессинг. «Почти никто из банков так не делает, потому что это дорогая инфраструктурная вещь, и банки предпочитают ее просто покупать. А у нас вся клиентская поддержка, все управление курьерами, любая трансакция изначально свои. В «Рокетбанке» всегда была идеология «минимум аутсорсинга — максимум собственных систем». Ей и следуем», — говорил он.

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