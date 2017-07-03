В Госдуму поступил законопроект с поправками в пункт 3 статьи 4 федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», согласно которым обязанность по страхованию гражданской ответственности предлагается не распространять на владельцев сельскохозяйственных машин, используемых для проведения сезонных полевых работ (самоходных зерноуборочных комбайнов, самоходных кормоуборочных комбайнов, самоходных картофелеуборочных комбайнов, самоходных косилок, самоходных жаток, самоходных опрыскивателей). Соответствующая информация содержится в базе законопроектов на сайте нижней палаты российского парламента.

Законопроект внесен 1 июля Тюменской областной думой.

В пояснительной записке к документу отмечается, что он разработан в целях снижения финансовой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Исходя из установленных в настоящее время Центральным банком РФ базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов страховых тарифов, средняя стоимость полиса ОСАГО составляет от 1 450 до 1,7 тыс. рублей за единицу сельскохозяйственной техники для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих комбайны, и от 1,6 тыс. до 3 тыс. рублей за единицу сельхозтехники для аграриев, использующих трактора, отмечают томские законодатели. В целом стоимость затрат на страхование гражданской ответственности для отдельных сельхозтоваропроизводителей, использующих сельхозтехнику сезонно, составляет более 200 тыс. рублей.



Между тем такая техника, как комбайны, используется один или два месяца в году, указывают авторы законопроекта и подчеркивают, что «для сельскохозяйственных товаропроизводителей такие выплаты очень обременительны».