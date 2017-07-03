Опрошенные Reuters аналитики 20 крупнейших российских и международных компаний и банков ухудшили прогноз по динамике ВВП России в 2017 году и теперь ожидают его роста на 1,3%. Месяцем ранее эксперты прогнозировали рост экономики страны по итогам текущего года на 1,4%.

«Пока улучшение макроэкономических показателей не убедило аналитиков в реалистичности достижения 2-процентного роста в 2017 году, как ожидает Минэкономразвития, поскольку динамика восстановления в различных сегментах экономики остается слабой и неравномерной», — сообщает Reuters.

Аналитики ожидают, что Банк России во втором полугодии продолжит цикл смягчения: снизит ставку в III квартале на 50 базисных пунктов, а в IV квартале — еще на 25 б.п., до 8,25% к концу года. Большинство (8 из 13) экономистов полагают, что на ближайшем заседании 28 июля регулятор опустит ставку до 8,75%.

Медианный прогноз роста реальных зарплат на конец года составил 2,9%.

Прогноз по инфляции в России остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем — 4,1% на 2017 и 2018 годы. «Это указывает на сомнение экспертов в способности индикатора удержаться на целевом уровне продолжительное время», — отмечается в пресс-релизе

По мнению экономистов, курс долларов в III и IV кварталах будет находиться в диапазоне 59,5—60 рублей. На конец 2018 года медианный прогноз, составленный на основании ожиданий восьми аналитиков, располагается на уровне 59,9 рубля, а на конец 2019-го — 61 рубль.