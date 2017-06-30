Райффайзенбанк c 4 июля понижает ставки по вкладам в рублях.

«Выгодный» (на 31, 91, 181, 366 и 730 дней) открывается под 3—6,1% (ранее — под 3—6,4%), а «Личный выбор» (на 31, 91, 181 и 366 дней) — под 2—5,4% годовых (прежде — под 2,5—5,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Свобода действий» (от 31 до 366 дней) привлекается под 2—4,8% годовых (вместо 2—5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма депозитов составляет 50 тыс. рублей.

«Зарплатный» (от 30 тыс. рублей на 31, 91, 181 и 366 дней) можно разместить под 2—5,1% годовых (до этого — под 2—5,5%).

Проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады, кроме «Выгодного», можно пополнять.