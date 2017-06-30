Райффайзенбанк c 4 июля понижает ставки по вкладам в рублях.
«Выгодный» (на 31, 91, 181, 366 и 730 дней) открывается под 3—6,1% (ранее — под 3—6,4%), а «Личный выбор» (на 31, 91, 181 и 366 дней) — под 2—5,4% годовых (прежде — под 2,5—5,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
«Свобода действий» (от 31 до 366 дней) привлекается под 2—4,8% годовых (вместо 2—5%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Минимальная сумма депозитов составляет 50 тыс. рублей.
«Зарплатный» (от 30 тыс. рублей на 31, 91, 181 и 366 дней) можно разместить под 2—5,1% годовых (до этого — под 2—5,5%).
Проценты ежемесячно капитализируются.
Все вклады, кроме «Выгодного», можно пополнять.
АО «Райффайзенбанк» — дочерняя структура крупного австрийского банковского холдинга «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». Райффайзенбанк является развитой универсальной кредитной организацией, предлагающей широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Крайне активен на валютном и межбанковском рынках. Банк занимает сильные позиции как в розничном, так и в корпоративном кредитовании (в том числе субъектов малого и среднего бизнеса). После присоединения в 2007 году розничного ИМПЭКСБанка Райффайзенбанк стабильно занимает позиции в топ-15 российских банков как по размеру активов, так и по объему частных вкладов и кредитов физическим лицам.
На текущий момент на 50,02% банк подконтролен Райффайзен-Ландесбанкен-Холдинг ГмбХ, ещё 39,29% акций находятся в публичном обращении, на долю иных акционеров приходится 10,69%.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 828,61 млрд рублей (13-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 135,17 млрд, кредитный портфель — 527,59 млрд, обязательства перед населением — 344,49 млрд.