Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев рассчитывает на то, что продовольственное эмбарго будет действовать до 2020 года. Об этом он сказал журналистам в кулуарах 40-й сессии Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Мы надеемся, что такая обстановка (продэмбарго. — Прим. ред.) будет способствовать и дальше увеличению объема производства и не только ограничится 2018 годом. Мы рассчитываем и до 2020 года, и больше», — сказал он.

Путин подписал указ о продлении контрсанкций до конца 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер на антироссийские санкции до 31 декабря 2018 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до 31 декабря 2018 года. Несколькими днями ранее Евросоюз продлил санкции в отношении России.

ЕС продлил экономические санкции против России до конца января 2018-го Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2018 года. Об этом сообщается в заявлении Евросовета, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Совет формализовал решение лидеров государств Евросоюза, принятое на саммите в Брюсселе.

Во время «Прямой линии» 15 июня Путин заявил, что вопрос контрсанкций будет решаться в зависимости от отношений с партнерами, они будут сниматься по мере отмены санкций против России. «Будем смотреть, как будут складываться отношения со странами, которые вводят ограничения в отношении нашей экономики, — отметил тогда он. — Что касается бесконечного продления каких-то ограничений, если наши партнеры в отношении нашей экономики санкции будут снимать, то мы тоже должны будем это делать, потому что иначе мы столкнемся с проблемами в рамках ВТО».



