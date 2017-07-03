Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку «ФК Открытие» кредитный рейтинг «BBB-(RU)», прогноз — «стабильный».
Кредитный рейтинг банка обусловлен его устойчивым бизнес-профилем при адекватной позиции по достаточности капитала, отмечается в релизе АКРА.
«Бизнес-профиль характеризуется устойчивой франшизой банка (преимущественно в сфере кредитования корпоративного бизнеса), а также сравнительно хорошим уровнем диверсификации операционного дохода. Банк обладает широкой филиальной сетью и представлен во всех крупных регионах Российской Федерации, — указано в сообщении. — Стратегия банка традиционно отражает стратегию развития компании «Открытие Холдинг», обусловливая участие банка в сделках по приобретению других кредитных организаций, что, в свою очередь, формирует риски волатильности бизнеса банка. Вместе с тем в долгосрочной перспективе банк намерен сконцентрироваться на органическом росте, и это может оказать позитивное влияние на его бизнес-профиль».
В релизе отмечается, что банк «ФК Открытие» поддерживает запас прочности по достаточности капитала первого уровня (Tier 1 по МСФО составлял 12,3% по итогам 2016 года) и по регуляторным показателям достаточности, в том числе за счет докапитализации по государственным программам. Согласно стресс-тесту АКРА, капитал банка способен абсорбировать существенный рост стоимости риска без нарушения регуляторных нормативов достаточности. При этом собственная способность «Открытия» к генерации нового капитала остается достаточно слабой, отражая как слабый показатель чистой процентной маржи, так и повышенную в течение последних лет стоимость риска.
«Существенное давление на кредитоспособность банка оказывает слабое качество активов и вероятность негативного влияния на ликвидность и достаточность капитала банка со стороны материнского холдинга», — указывают аналитики.
«Рейтинг банка принимает во внимание умеренную системную значимость финансового института для российской банковской системы. В силу значительного объема активов и широкого регионального присутствия его банкротство способно привести к проблемам в банковской системе и вызвать необходимость получения внешней поддержки. При этом рейтинг банка также учитывает слабую оценку АКРА кредитоспособности поддерживающей организации («Открытие Холдинг»), в результате чего возможное участие банка в приобретении новых активов группой «Открытие Холдинг» и оказание ей иной финансовой поддержки способно повлечь за собой ослабление позиции банка по ликвидности и достаточности капитала», — говорится в релизе.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 2 723,26 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 269,98 млрд, кредитный портфель — 1 707,77 млрд, обязательства перед населением — 554,50 млрд.