Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку «ФК Открытие» кредитный рейтинг «BBB-(RU)», прогноз — «стабильный».

Кредитный рейтинг банка обусловлен его устойчивым бизнес-профилем при адекватной позиции по достаточности капитала, отмечается в релизе АКРА.

«Бизнес-профиль характеризуется устойчивой франшизой банка (преимущественно в сфере кредитования корпоративного бизнеса), а также сравнительно хорошим уровнем диверсификации операционного дохода. Банк обладает широкой филиальной сетью и представлен во всех крупных регионах Российской Федерации, — указано в сообщении. — Стратегия банка традиционно отражает стратегию развития компании «Открытие Холдинг», обусловливая участие банка в сделках по приобретению других кредитных организаций, что, в свою очередь, формирует риски волатильности бизнеса банка. Вместе с тем в долгосрочной перспективе банк намерен сконцентрироваться на органическом росте, и это может оказать позитивное влияние на его бизнес-профиль».

В релизе отмечается, что банк «ФК Открытие» поддерживает запас прочности по достаточности капитала первого уровня (Tier 1 по МСФО составлял 12,3% по итогам 2016 года) и по регуляторным показателям достаточности, в том числе за счет докапитализации по государственным программам. Согласно стресс-тесту АКРА, капитал банка способен абсорбировать существенный рост стоимости риска без нарушения регуляторных нормативов достаточности. При этом собственная способность «Открытия» к генерации нового капитала остается достаточно слабой, отражая как слабый показатель чистой процентной маржи, так и повышенную в течение последних лет стоимость риска.

«Существенное давление на кредитоспособность банка оказывает слабое качество активов и вероятность негативного влияния на ликвидность и достаточность капитала банка со стороны материнского холдинга», — указывают аналитики.



«Рейтинг банка принимает во внимание умеренную системную значимость финансового института для российской банковской системы. В силу значительного объема активов и широкого регионального присутствия его банкротство способно привести к проблемам в банковской системе и вызвать необходимость получения внешней поддержки. При этом рейтинг банка также учитывает слабую оценку АКРА кредитоспособности поддерживающей организации («Открытие Холдинг»), в результате чего возможное участие банка в приобретении новых активов группой «Открытие Холдинг» и оказание ей иной финансовой поддержки способно повлечь за собой ослабление позиции банка по ликвидности и достаточности капитала», — говорится в релизе.

