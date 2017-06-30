Изменение климата грозит России потерей 1—2% ВВП в год, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

«Российские исследования последствий изменения климата для экономики нашей страны до 2030 года говорят об угрозе потерь в среднем до 1—2% ВВП в год», — сказал министр, выступая на 40-й сессии Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО).

По словам Ткачева, скорость потепления на территории России в 2,5 раза превышает среднюю по миру. «Такие процессы особенно влияют на сельское хозяйство, которое зависит от погодных условий гораздо больше, чем какая-либо другая отрасль экономики», — подчеркнул он.

Министр добавил, что и сам агросектор вносит вклад в глобальное потепление. «По оценкам ФАО, почти треть выбросов парниковых газов так или иначе связана с агропромышленным сектором. Крайне важно тщательно проанализировать возможные негативные последствия для глобальной экономики и комплекс мер по их нейтрализации», — отметил он.