Страховые компании в 2017 году выплатили по полисам страхования ответственности застройщиков по меньшей мере 2 млрд рублей. Об этом сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин, выступая в Госдуме на парламентских слушаниях по защите прав дольщиков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о том, что в стране есть большое количество обманутых дольщиков; страховые компании заключают с застройщиками договоры страхования ответственности, но страховых случаев не наступало, и выплат по ним не было.

«По 2017 году выплаты были, все-таки выплаты существуют… Страховая компания «РИНКО» — в 2017 году этой компанией было урегулировано два страховых случая приблизительно на 2 миллиарда рублей. Страховая компания «Инвестстрах» — в 2017 году было урегулировано 12 убытков по одному из застройщиков, и потенциально еще могут быть заявлены дополнительные случаи по этому застройщику», — перечислил Чистюхин.

Кроме того, страховая компания «Респект» в 2017 году оказала финансовую помощь в 20 млн рублей одному из застройщиков на приобретение котельного оборудования, рассказал зампред ЦБ. Это позволило застройщику завершить строительство и сократить косвенные потери данной компании в десять раз: если бы застройщик не достроил дом, страховщику пришлось бы выплатить более 250 млн рублей, отметил Чистюхин.

При этом он признал, что вопрос возмещения дольщику более сложный. По закону, чтобы страховая компания начала платить, должно быть принято судебное решение — либо о том, что взыскание обращается на предмет залога застройщика, либо о начале в отношении него банкротных процедур. «Это делает вопрос выплаты для дольщика намного более тяжелой историей», — сказал зампред ЦБ.

Чистюхин напомнил, что страхование ответственности застройщиков — добровольный вид, то есть страховая компания вправе выбирать, будет ли страховать конкретного застройщика и какую будет взимать с него плату. У ряда обанкротившихся застройщиков страховки не было: так, договора страхования не было у застройщика «СУ-155», отметил Чистюхин.

По данным Чистюхина, всего страховые компании в период с 2014 года по июнь 2017 года собрали премию по страхованию ответственности застройщиков в 34 млрд рублей.

«На что она была истрачена: расходы — чуть менее 14 миллиардов рублей (это аквизиционные расходы, расходы на ведение дела), на перестрахование было потрачено примерно 4 миллиарда рублей, на резервы отложено 14 миллиардов рублей, возвраты страховых премий, то есть несостоявшиеся договоры, — менее 2 миллиардов рублей, прибыль — приблизительно чуть более 1 миллиарда рублей», — перечислил зампред ЦБ. По его словам, у регулятора есть вопросы к величине расходов, их эффективность будет оцениваться в рамках инспекционных проверок.

Госдума 14 июня приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности компенсационного фонда дольщиков, который будет формироваться за счет отчислений застройщиков долевого жилья и служить для возмещения гражданам убытков или достройки домов. Фонд должен стать альтернативой существующим механизмам обеспечения прав дольщиков — банковской гарантии и полису страхования ответственности.

В настоящий момент действует порядка 500 тыс. договоров страхования ответственности застройщиков, общий объем принятой ответственности — порядка 2 трлн рублей, сказал Чистюхин. Банковская гарантия не получила распространения из-за дороговизны этого инструмента — 3—7% от объема принятой ответственности, при этом страховой тариф вырос с 0,69% в 2014 году до 1,1% в 2017 году. Тем не менее этот тариф является недостаточным, подчеркнул Чистюхин.

«Мы предполагаем проводить актуарную оценку тех тарифов, которые принимают на себя страховые компании, — насколько эти тарифы обеспечивают бесперебойную деятельность страховых компаний в случае наступления страховых случаев с застройщиками. А также мы предполагаем проводить стресс-тестирование страховщиков, чтобы выявить их уровень кредитоспособности и платежеспособности», — сказал он.

Кроме того, ЦБ предлагает повысить требования к прозрачности деятельности застройщиков.

«Без требований к раскрытию информации надеяться на то, что его (застройщика) будут кредитовать банки, заключать (с ним) договоры страхования страховщики и что с ним будет работать специальный фонд, смысла нет», — считает Чистюхин.



В октябре 2015 года ЦБ ввел требования к страховщикам застройщиков. Сейчас имеют право заниматься этим видом страхования 17 страховых компаний и одно общество взаимного страхования. В реальности страхованием занимаются 11 организаций, в четырех из них сосредоточено 85% всего объема страхования в данном сегменте, рассказал Чистюхин.