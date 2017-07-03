В Москве 30 июня состоялось годовое общее собрание акционеров Связь-Банка. О его итогах банк сообщает в понедельник, 3 июня.

Так, акционеры утвердили годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, утвердили аудиторской организацией банка на 2017 год ООО «Эрнст энд Янг», а также избрали совет директоров банка.

В состав совета директоров избраны Артем Довлатов, Антон Перин, Александр Зеленов, Иван Филев, Андрей Цокол, Игорь Краснов (согласно биографическим справкам, все они представляют в совете директоров Связь-Банка его материнскую организацию — Внешэкономбанк; Перин в декабре 2016-го возглавил «ВЭБ Капитал»), предправления Связь-Банка Денис Ноздрачев, Дмитрий Страшнов, занимавший до недавнего времени должность генерального директора ФГУП «Почта России», и Антон Наумлинский.



Как следует из текущих (еще не обновленных) данных на сайте банка о составе его совета директоров, новым членом совета стал Антон Наумлинский, при этом из состава совета вышла директор планово-экономического департамента ВЭБа Елена Лобанова.